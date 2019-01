OBS Willespoort heeft succes op de ski’s

Wilnis – Afgelopen zaterdag was de voorronde van het NK schoolskiën in Hoofddorp. Het was voor het eerst dat OBS Willespoort ook een team aan de start had staan. Een week geleden hadden Jay (gr.8), Amy (gr.8), Finn (gr.8), Yan Yi (gr.7), Abigail (gr.6) en Maegan (gr.4) hard geoefend op de skibaan in Hoofddorp. Voor een aantal was het de eerste keer skiën op borstels in plaats van sneeuw. Abigail, Maegan en Yan Yi skiën vaker op Hoofddorp en zij konden de anderen goed opweg helpen. Tijdens de voorrondes deden er 16 teams mee van 8 verschillende basisscholen. Een team bestaat uit minimaal 3 scholieren en maximaal 6 scholieren. Omdat er heel veel inschrijvingen waren en iedereen voorzien moest worden van skimateriaal, waren er twee rondes. Het team van OBS Willespoort was ingedeeld in de tweede ronde en zij gingen om 16:45 van start met de warming-up.

Supersnel

Na de warming-up mocht iedereen 2 keer zo snel mogelijk over een slalom skiën. Het ging hartstikke goed met de alpinisten van OBS Willespoort, iedereen ging supersnel naar beneden en iedereen bleef ook goed op de been tijdens de afdaling. De tijden van liepen van 11.78sec tot 8.20sec. De 3 snelste tijden van elk team werden opgeteld en voor OBS Willespoort kwam het totaal op 26.85sec.

Bij de prijsuitreiking bleek dit goed genoeg voor de 3e plek! Op de tweede plek kwam “Het Braambos” uit Hoofddorp (25.15sec) en op de eerste plek “de 1e Montessorischool” uit Hoofddorp (24.69sec). OBS Willespoort heeft zich hiermee geplaatst voor het NK Schoolskiën op 6 april in Zoetermeer. De teamleden ontvingen allemaal een mooie medaille en gezamenlijk een beker voor in de school-prijzenkast. Maar dat bleek nog niet alles. Yan Yi en Amy hadden ook individueel een supersnelle tijd neergezet. Met 8.20sec was Yan Yi, derde bij de jongens en Amy werd heel knap tweede met 8.83sec. Het was een hele geslaagde middag waarop de scholieren van OBS Willespoort zich weer mooi hebben gepresenteerd!