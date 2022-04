OBS Samen Een in actie voor Oekraïne

Aalsmeer – Het was hartverwarmend hoeveel spullen op obs Samen Een klaar stonden om weggebracht te worden. Vanwege alle ontwikkelingen in Europa kwamen de leerlingen van OBS Samen Een graag in actie. Zij hadden spullen meegebracht naar school voor de inzameling voor Oekraïne. Dozen stonden in de klas om houdbaar voedsel in te doen, zoals rijst, blikken groente, soep en macaronisaus.

Afgelopen dinsdag ging alles naar een inzamelpunt van goederen voor Oekraïne in De Kwakel. Chauffeurs brengen het vanuit daar naar plaatsen waar dit het hardst nodig is. De mensen die daar werken gaven aan dat zij super blij waren met deze spullen!

De leerlingen kunnen nog steeds voedsel en benodigdheden meenemen. De doos staat daar nog altijd klaar in de school!