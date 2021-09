OBS Kudelstaart op NPO Radio 5

Kudelstaart – Onlangs kwam radiopresentator Bert Kranenbarg van NPO Radio 5 op bezoek bij OBS Kudelstaart.Een aantal kinderen mocht deelnemen aan het programma-onderdeel ‘Dinges’. Dinges was in de jaren tachtig een bekend TV-programma (ooit gepresenteerd door Martine Bijl), waarbij kinderen een ‘ding’ moesten omschrijven zonder dat ‘ding’ te benoemen.

NPO Radio 5 heeft dit programma omgevormd naar een radio-item. Alle kinderen omschreven rond de 20 ‘dingen’. En wat ging ze dat goed af en wat een enthousiasme! Een groot deel van deze omschrijvingen zullen op maandag tot en met donderdag in de maanden september en oktober te beluisteren zijn op NPO Radio 5 tussen 16.00 en 18.00 uur.

NPO Radio 5 is alleen online te beluisteren via https://www.nporadio5.nl/ of via een DAB+ radio.En wie weet kunt u bedenken wat de leerlingen van OBS Kudelstaart beschrijven en zodoende een prijs winnen. Luisteren dus!