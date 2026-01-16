Noodreparaties aan N201 bij Waterwolftunnel

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland voert noodreparaties uit aan de N201 bij de Waterwolftunnel in Aalsmeer. Om de gaten in de weg door vorstschade te repareren, zijn weggedeeltes dicht van maandag 19 januari 20.00 uur tot dinsdag 20 januari uiterlijk 5.00 uur.Vanaf maandag 19 januari 20.00 uur gaan op de Rijkerdreef (N201) twee rijstroken dicht na de kruising met de Koolhovenlaan. De afslag Capronilaan is dan dicht. De rotonde Capronilaan is wel open. De rechter tunnelbuis (Westbuis) in de Waterwolftunnel blijft open. Naar verwachting duurt dit tot uiterlijk middernacht (0.00 uur).

Daarna wordt tot uiterlijk 20 januari 5.00 uur gewerkt op de N201 tussen de kruising met de Legmeerdijk (N231) en de kruising met de Fokkerweg (N201-N232). Dan is de linker tunnelbuis (Oostbuis) in de Waterwolftunnel dicht. Weggebruikers vanaf de kruising met de Legmeerdijk (N231) worden omgeleid via de N231 en de Bosrandbrug.

Gaten in de weg

Op meerdere plekken is de aannemer druk bezig met het herstel van de vorstschade. De oorzaak van de schade is het weer. Het water komt via scheurtjes en poriën in het asfalt terecht. Dat water zet uit bij vorst en veroorzaakt interne spanningen in het asfalt. Hierdoor ontstaan scheurtjes, komen er steentjes los en ontstaan er gaten in het asfalt (zogenaamde potholes). Dit proces herhaalt zich continu bij vorst- en dooicyclussen. Strooizout verergert de situatie. Het tast het bitumen van het asfalt aan. Ook dringt het dieper door dan water in het asfalt.

Contact

Weggebruikers en omwonenden met vragen kunnen contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800 – 020 06 00 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Foto: Waterwolftunnel (foto provincie)