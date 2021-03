Noodklok voor klimaat

Uithoorn – Zondagmiddag om 15.00 uur luidde de klok van De Schutse vijftien minuten als noodsignaal. De Protestantse Gemeente te Uithoorn gaf hiermee gehoor aan de oproep van de Klimaatcrisis-coalitie. Die werd door elf organisaties opgericht en organiseerde op 14 maart een klimaatalarm. Op zoveel mogelijk plaatsen werd met zoveel mogelijk mensen alarm geslagen. Ruim 100 landelijke organisaties deden mee, waaronder de Raad van Kerken.

Waarom een klimaatalarm?

De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van deze tijd. Mensen met de minste invloed worden het hardst getroffen. Nu al kampen mensen in Azië, Afrika en bijvoorbeeld het Amazonegebied met hittegolven, watertekorten en verwoeste oogsten. En ook in Nederland is de opwarming van de aarde merkbaar.

Een steeds bredere beweging van jongeren, wetenschappers, ondernemers, werknemers, grootouders, wil dat het roer omgaat. Zij willen eerlijker en daadkrachtiger klimaatbeleid. Want de klimaatcrisis dendert voort. Maar de politiek treuzelt.

Het is de hoogste tijd om de druk op de politiek op te voeren.

Zij slaan alarm, juist omdat ze vertrouwen hebben in de toekomst en in alle goede krachten om van daaruit samen verantwoordelijkheid te nemen.

(PLUS FOTO)