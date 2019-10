Nominatie Nils Eekhoff voor talent van het jaar

Rijsenhout – Wielrenner Nils Eekhoff is genomineerd voor de titel Nederlands wielertalent van het jaar. De renner uit Rijsenhout is de enige mannelijke kandidaat op de shortlist. Hij neemt het op tegen de wegrensters Lorena Wiebes en Demi Vollering en veldrijdsters Inge van der Heijden en Ceylin del Carmen Alvarado. De winnaar van de verkiezing ontvangt 20 november op een wielergala in Den Bosch de Gerrie Knetemann Trofee.

Ook worden die dag de beste renner en rensters van 2019 aangewezen en is er een carrièreprijs. De keuzes in de vier categorieën worden gemaakt door de Club van 48, een gezelschap oud-renners.

Nils Eekhoff verdiende de nominatie voor zijn sterke race op het WK in Yorkshire. Voorts eindigde hij als vijfde op het EK, tweede op het NK, vierde op het NK tijdrijden en zevende op het WK tijdrijden. Daarnaast won hij op spraakmakende wijze de Ronde van Overijssel, zegevierde in de proloog-tijdrit van de Vredeskoers en de slotetappe van de Ronde van Bretagne. Een indrukwekkend rapport, maar het staat niet garant voor het incasseren van de trofee.

Ook de 20-jarige Mijdrechtse Lorena Wiebes kan een fraaie erelijst overleggen. De renster van de Uithoornse wielerclub (UWTC), die vorig jaar eveneens genomineerd werd, maar toen moest buigen voor baansprinter Harrie Lavreysen, is al een wereldtopper bij de professionele vrouwen. Ze werd onder meer Nederlands kampioen en is lijstaanvoerder van de UCI-wereldranglijst.

Foto: Sunweb@