Nominatie Jozefschool voor Cultuurschool 2018

Aalsmeer – Ook dit jaar looft Plein C weer een prijs uit voor een Noord-Hollandse basisschool die zich op een bijzondere manier inzet voor cultuuronderwijs. Het Jeugdfonds Cultuur Aalsmeer is hartstikke trots dat de Jozefschool in Aalsmeer één van de drie genomineerden is voor Cultuurschool 2018.

Om de prijs te winnen moet cultuuronderwijs geïmplementeerd zijn in het onderwijs-programma. Dat betekent dat er een mooi cultuuraanbod op school aanwezig is, dat er aandacht gegeven wordt aan cultuur in projecten en er samengewerkt wordt met culturele instellingen in de regio. Cultuureducatie heeft een grote meerwaarde. Het laat de creativiteit van kinderen toenemen, het is leuk, ontspannend en heeft een positieve werking voor de ontwikkeling van het brein.

Op 30 mei zal de winnaar bekend gemaakt worden. Gelukkig zorgt minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) dat kunst en erfgoed in Nederland ook in de toekomst van topkwaliteit blijft. Er wordt meer geld vrij gemaakt voor scholen voor culturele uitstapjes en muziekonderwijs. “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van jongs af aan meedoen aan cultuur; het maken of er gewoon van genieten”, aldus minister Van Engelshoven. “Kennismaking met cultuur begint vaak op de basisschool en geeft kinderen betere kansen voor de toekomst.”