NL-alert in Aalsmeer: Grote brand in Rijsenhout

Rijsenhout – Rond kwart voor elf in de avond op dinsdag 10 juni is brand uitgebroken in een bedrijfspand aan de Leimuiderdijk. Het vuur sloeg al snel over naar een naastgelegen woning. De brandweer kwam met groot materiaal ter plaatse en wist te voorkomen dat het vuur verder uitbreidde naar vier omliggende woningen. De huizen waren uit voorzorg wel ontruimd.

Er is gelukkig niemand gewond geraakt, een persoon had rook ingeademd, is behandeld door medewerkers van de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Vanwege de enorme rook ontwikkeling is rond middernacht een NL-alert uitgegaan naar inwoners in Aalsmeer en Kudelstaart met het advies om ramen en deuren te sluiten.

De brandweer heeft het vuur gecontroleerd laten uitbranden. Zowel het bedrijfspand als de woning moeten als verloren beschouwd worden. Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onbekend en gaat onderzocht worden.

Foto: Inter Visual Studio