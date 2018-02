Nipte zege Argon op concurrent RVVH

Mijdrecht – Tegen concurrent RVVH uit Ridderkerk heeft Argon een nipte 1-0 overwinning behaald. De eerste helft kwam Argon, tien minuten voor rust, via een fraai doelpunt verdiend op voorsprong. De tweede helft verliep rommelig, mede door de vele blessure behandelingen. Argon liep achteruit te voetballen en kreeg duidelijk minder mogelijkheden dan voor rust. De ploeg uit Ridderkerk stuitte meerdere malen op een onverzettelijke Argondoelman Romero Antonioli.

Bij vlagen legde Argon mooie combinaties op de kunstmat, en sommige lukten ook prima, echter de afronding is nog een heikel punt. Doelman Danny Spelde van RVVH kreeg dan ook menig vangballetje te verwerken. Het begon al met een kopbal van Imar Kort die de bal van links ontving en vervolgens de doelman gemakkelijk in zag grijpen.

Vrije trap

Ook Ian Refos zag zijn actie eindigen bij doelman Spelde. Ook Lorenzo Zorn probeerde het eens van afstand maar hij mikte te hoog. Na een half uur kreeg RVVH daarna zijn eerste mogelijkheid, een vrije trap vanaf de rand strafschopgebied, Sanzio Dieterich schoot effectvol in maar Romero Antonioli stond goed opgesteld. Een minuut later zag Soner Gedik een halve omhaal net voorlangs de tweede paal schieten. Enkele minuten later werd een fraaie aanval van Argon afgeslagen, echter Mark van de Water stond op de goede plaats toen de bal weggeschoten werd, hij lanceerde een hard schot dat in de kruising via onderkant lat tegen het net sloeg. Keeper Spelde zat wel in goede hoek maar was kansloos. 1-0. Met nog tien minute gaan beloonde Argon een mooie combinatie niet, Imar Kort mikte net naast de verkeerde kant van de paal.

In de tweede helft was er duidelijk minder te genieten voor de Argon supporters en met wat kleine aanvallen bleef de stand als in de eerste helft, 1-0 voor Argon.