Nils Eekhoff vraagt om arbitrage in WK-affaire

Rijsenhout – De diskwalificatie van wielrenner Nils Eekhoff als wereldkampioen wielrennen krijgt een staartje. Nadat een door hem eerder ingediend protest door de internationale wielerunie (ICU) onmiddellijk werd afgewezen, heeft de 21-jarige renner uit Rijsenhout zich gericht tot het CAS, het onafhankelijke arbitragehof voor de sport in Lausanne. Eekhoff laat zich begeleiden door zijn manager en heeft de steun van de KNWU, de Nederlandse Wielerbond. Wanneer de zaak gaat dienen is nog niet bekend.

Eind vorige maand kwam Nils Eekhoff als eerste over de streep van het WK voor beloften in het Engelse Yorkshire, maar werd als winnaar geschrapt. Vroeg in de race was hij, na een val, in de slipstream van de ploegleidersauto teruggereden naar de staart van de karavaan. Dat is tegen het reglement, maar wel een gangbare praktijk in het wielrennen waartegen zelden wordt opgetreden.

In zijn verweer stelt de renner dat het reglement niet consequent wordt toegepast. Bovendien verzuimde de jury direct in te grijpen, bijvoorbeeld met een waarschuwing. Pas drie kwartier na de finish van de wedstrijd werd Nils Eekhoff gediskwalificeerd. “Hij hoopt via het CAS duidelijkheid te krijgen waarom de beslissing pas op dat moment is genomen”, zegt KNWU-directeur Thorwald Veneberg. “Bovendien wil Nils dat de beroepsinstantie goed kijkt naar de wijze waarop de reglementen tijdens en na de WK-race zijn toegepast. Ik wens dat er voor hem gerechtigheid komt”, aldus Veneberg.

Veldrijden

Om het hoofd leeg te maken en de conditie op peil te houden deed Nils Eekhof afgelopen zondag mee aan de tweede rit van de Amsterdamse crosscompetitie. Op een parcours bij Haarlem werd hij, badend door de modder, tweede achter Wesley Damiaans uit Sint Maartensbrug. Koos Jeroen Kers (Amstelveen) was derde, Sven Buskermolen (Kudelstaart) 17de en Gijs Eekhoff (Rijsenhout) 39ste. Er waren 63 deelnemers. Komende zondag 27 oktober volgt rit 3 in recreatiegebied ‘t Twiske bij Oostzaan.

Foto: Nils Eekhoff tijdens een wedstrijd dit jaar.