Nieuwjaarsplons in 90-jarig Oosterbad

Aalsmeer – De nieuwjaarsplons in het Oosterbad op 1 januari is al vele jaren een traditie en ook 2018 kon met een gezellige sprong in het natuurbad gestart worden. Zo’n veertig tot vijftig inwoners gingen de uitdaging aan en zij werden aangemoedigd door een groot aantal bezoekers.

Eerst werd rond het ondiepe bad opgewarmd met springen op muziek en daarna werd afgeteld. Niet iedereen ging direct te water, sommige hadden nog even iets meer moed nodig… De temperatuur van het water was 6,6 graden, zo werd voor aanvang verklapt en volgens de organisatie was dit niet eens zo heel koud voor de tijd van het jaar… Een aantal durfals was het hier mee eens, zij zwommen zelfs nog een extra rondje of gingen via de glijbaan opnieuw te water. Voor alle deelnemers lag de bekende Unox-muts klaar en na afloop was er erwtensoep van deze sponsor.

Verjaardagskalender

Het Oosterbad gaat een bijzonder jaar in. Het natuurzwembad bestaat negentig jaar en dit gaat met allerlei extra activiteiten in de zomer gevierd worden. Ook heeft het bestuur een verjaardagskalender laten maken met foto’s van het Oosterbad uit het verleden en het heden. Interesse in deze kalender? Kijk dan op www.hetoosterbad.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl