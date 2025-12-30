Nieuwjaarsduik in de Westeinder

Aalsmeer – Voor het derde jaar op rij slaan Aalsmeerse sportaanbieders de handen ineen om het nieuwe jaar fris en sportief te beginnen. Fitness Aalsmeer, Windsurfclub Aalsmeer, Reddingsbrigade Aalsmeer/Amstelveen en Zwemsportclub Oceanus organiseren gezamenlijk de inmiddels bekende Aalsmeerse Nieuwjaarsduik. Een sportieve, vrolijke en ijskoude start van 2026 voor leden, oud-leden en hun families.

Na de afgelaste editie van 2025 – vanwege harde wind en een lage gevoelstemperatuur – kijken de organisaties extra uit naar dit jaar. In 2024 trotseerden zo’n 150 deelnemers de kou en rende een enthousiaste stoet sportievelingen het surfstrand af de Westeinderplassen in. Ook dit jaar rekenen de clubs op een nog grotere opkomst. Zondag 1 januari verzamelen om 11.00 uur bij het surfeiland bij het strand, vervolgens start om 11.10 uur de warming-up en klinkt om 11.30 uur het startsignaal en mag het water ingerend worden. Na afloop warmen de duikers gezamenlijk op met traditionele koek en zopie in en rondom het clubgebouw van de Windsurfclub Aalsmeer.

Meedoen? Aanmelden kan via de websites van de vier organiserende sportclubs. Deelname is mogelijk voor (oud)leden en hun familieleden. Voor een veilige duik gelden de volgende voorwaarden: Minimaal zwemdiploma B verplicht, geen hart- of vaatproblemen, kinderen onder 12 alleen onder begeleiding van een volwassene, geen deelname onder invloed van alcohol of drugs en houdt je hoofd warm. De organisatie zorgt voor uitstekende bewaking op land en water. Dorrie Husson van EHBO opleidingen is ter plaatse voor medische ondersteuning en de Reddingsbrigade Amstelveen bewaakt de plassen tijdens de duik.

Praktische tips:

Kom alvast in zwemkleding naar het evenement, omkleden gebeurt buiten: neem een grote handdoek of badjas mee, de kleed- en doucheruimtes van de WSCA zijn namelijk niet berekend op grote aantallen deelnemers, en bescherm kleding tegen regen met een vuilniszak of paraplu. De Nieuwjaarsduik gaat alleen door als de omstandigheden veilig zijn. De organisatie annuleert bij een watertemperatuur onder de 2 graden en/of ijsvorming, gevoelstemperatuur onder min 15 graden, windkracht boven 6 en bij slecht zicht door mist of gevaarlijke neerslag. Een frisse start, een sportieve traditie en vooral veel plezier: Aalsmeer maakt zich op voor een knallende duik in het nieuwe jaar. Durf jij het aan?

Foto: Nieuwjaarsduik in 2025 (foto aangeleverd).