Nieuwjaarsconcert in Veenhartkerk

Mijdrecht – Een heel bijzondere uitvoering van Schuberts bekende liederencyclus Winterreise komt op vrijdagavond 12 januari naar Mijdrecht. Zanger Gijs Nijkamp, sinds 2003 vaste solist bij het Nordharzer Städtebundtheater in Halberstadt, koesterde al lang de wens om aan dit werk een nieuwe vorm te geven. Geïnspireerd door de tekenperformance van zijn zus, beeldend kunstenaar Jet Nijkamp, vond hij die. Een nog niet eerder bedacht concept was geboren: een live performance van de Winterreise samen met visuele ondersteuning van suggestieve tekeningen en filmbeelden, geprojecteerd op de achterwand, waardoor de gedachten en visioenen van de protagonist van het verhaal worden versterkt. Pianiste Irina Parfenova, die al jaren samen met Gijs een muzikale duo vormt, zal de vleugel bespelen.

Verloren liefde

Franz Schubert (1797-1828) wordt als een van de grootste liedcomponisten ooit beschouwd. De liederencyclus Winterreise neemt in Schuberts oeuvre een bijzondere positie in. Op basis van gedichten van Wilhelm Müller (1794-1827) schreef deze romantische componist in verbluffende eenvoud het dramatische proces dat de mens doormaakt in het afscheid van een verloren liefde. De dramatische inhoud en de romantische tijdgeest die deze liederencyclus ademt, fascineert het publiek tot op heden. Dat blijkt uit het enorme aantal interpretaties in de oorspronkelijke bezetting voor zang en piano en uit de meest uiteenlopende arrangementen die ervan zijn gemaakt.

Dit concert is georganiseerd door stichting Troupe A’dour (www.troupeadour.nl) en is mede mogelijk gemaakt door de Ronde Venen Fonds en Gemeente De Ronde Venen. Het concert begint om 20.00 uur. Veenhartkerk, Grutto 2A, Mijdrecht. Kaarten reserveren via www.troupeadour.nl of sophiejurrijens@troupeadour.nl. U kunt ook bellen: 06 42 28 17 35.Toegang €15,- incl. koffie vooraf. Reserveren voor 8 januari met € 2,50 korting per ticket!