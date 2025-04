Nieuwe stap richting herbestemming Fort bij Abcoude

Abcoude – De herbestemming van de kazerne van Fort bij Abcoude is een stap dichterbij gekomen. Provincie Utrecht heeft subsidie toegekend voor het gebruiksklaar maken van de kazerne voor een nieuwe bestemming. Deze subsidiegelden zijn onder meer bestemd voor het aanleggen van verwarming, verlichting, sanitair en installaties voor de luchtkwaliteit. Werkzaamheden die een nieuw gebruik van de kazerne als kantoorruimte, workshopruimte, kleinschalige horeca of ruimte voor lokale ambachten mogelijk maakt. Een dergelijk gebruik past binnen de regels van het bestemmingsplan.

Na de subsidietoekenning is Natuurmonumenten gestart met de aanbesteding van het werk in en bij de kazerne. Er is een uitvraag gedaan bij meerdere partijen. Naar verwachting ontvangen we eind juni de inschrijvingen. Op basis daarvan weten we of het volledige plan binnen het budget past. Als dat het geval is, kunnen we na akkoord van de directie aan de slag op Fort bij Abcoude. Natuurmonumenten verwacht na de zomer met de werkzaamheden te kunnen starten. De verbouwing zal ongeveer een jaar duren. In die periode is het fort afgesloten voor het publiek.

Op de foto: Fort Abcoude. Foto: aangeleverd.