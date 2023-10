Aalsmeer – In het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024 start Greenport Aalsmeer weer nieuwe rondes van de Tuinbouw Battle.

Via deze battle maken basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame manier kennis met de sierteelt: ze gaan met een eigen mobiele teeltinstallatie zelf tulpen kweken in de klas die ze na het oogsten mogen verkopen of weggeven.

Als school ook deelnemen? Aanmelden kan door een mail te sturen naar Monique van Weerdenburg: monique@greenportaalsmeer.nl