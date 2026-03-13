Nieuwe regels: thuis voertuig opladen makkelijker

Aalmeer – Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 17 februari de Beleidsregels Verlengd Privaat Laden 2026–2027 vastgesteld. Vanaf nu wil de gemeente inwoners die geen eigen oprit hebben beter ondersteunen bij het opladen van hun elektrische voertuig, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte. De nieuwe regels maken het mogelijk om gebruik te maken van kabelgoottegels en kabelmatten, waarmee laadkabels op een veilige en nette manier worden weggewerkt.

De beleidsregels zijn gebaseerd op de resultaten van een pilot die tussen het najaar van 2024 en het najaar van 2025 werd uitgevoerd bij tien huishoudens in Aalsmeer. Uit de evaluatie blijkt dat zowel deelnemers als hun buren overwegend positief zijn. De meeste deelnemers gebruikten de kabelgoten regelmatig en gaven aan dat de oplossing goed werkt in het dagelijks gebruik. Ook de buren reageerden veelal positief en ervaarden geen hinder wanneer zij te voet langs de kabelgoottegels liepen.

Aandachtspunten

Wel kwamen er enkele aandachtspunten naar voren, zoals het belang van goed onderhoud en het schoonhouden van de goten. Op basis van deze ervaringen heeft de gemeente duidelijke voorwaarden opgesteld voor het gebruik van zowel kabelgoten als kabelmatten. Daarbij geldt dat de openbare parkeerplaats bij een woning altijd openbaar blijft; gebruikers hebben dus geen exclusief recht op een parkeerplek.

Kosten

De kosten voor aanschaf, aanleg en onderhoud zijn voor rekening van de aanvrager. De gemeente verzorgt de plaatsing van de kabelgoottegels en houdt toezicht op veilig gebruik, terwijl kabelmatten door inwoners zelf mogen worden geplaatst als ze aan de veiligheidscriteria voldoen zoals rubber met een antigripprofiel, een maximale hoogte van 5 mm, een maximale lengte van 5 meter en voorzien van een aflooprand en geelzwarte striping. De kosten voor de aanleg van kabelgoottegels bedragen 80 euro per tegel op basis van het prijsniveau van 2026.

Looptijd van twee jaar

Wethouder Openbare ruimte Sven Spaargaren: “Mooi dat we dit nu kunnen aanbieden aan onze inwoners. Met het vaststellen van deze beleidsregels zetten wij een belangrijke stap richting een veilige, toegankelijke en toekomstbestendige laadvoorziening voor elektrische voertuigen. Na twee jaar evalueren we regels zodat we rekening kunnen houden met nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen.”

Kabelgoot aanvragen?

Als u een kabelgoot wil aanvragen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente via telefoonnummer 0297-387575. De aanvraag gaat nu nog telefonisch, waardoor de wachttijd nu nog wat langer is.

De komende periode richt de gemeente zich eerst op het wegwerken van de huidige wachtlijst, en daarna op het inrichten van een digitaal aanvraagproces op de gemeentelijke website. Zodra dit goed is ingeregeld op de website kan iedereen ook een digitale aanvraag hiervoor doen.