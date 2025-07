Nieuwe mannengroep zoekt betrokken gespreksleider

Mijdrecht – In een tijd waarin openheid over ziekte en kwetsbaarheid steeds belangrijker wordt, zet IPSO centrum ’t Anker een belangrijke stap: in samenwerking met Kasper Klaarenbeek, auteur van ‘Écht de Sjaak!’ en oprichter van een stichting die zich inzet voor mannen met kanker, wordt een nieuwe lotgenotengroep voor mannen opgericht. Het doel: een veilige ruimte creëren waar mannen die met kanker te maken hebben (gehad), hun ervaringen kunnen delen en steun kunnen vinden bij elkaar.

Hoewel het initiatief landelijk navolging krijgt, is voor de regio De Ronde Venen nog een essentiële schakel nodig: een mannelijke begeleider die de groep wil leiden. Niet als therapeut of professional, maar als iemand met levenservaring, empathie en de bereidheid om écht te luisteren.

Veel mannen worstelen in stilte met de emotionele en sociale impact van kanker. Deze nieuwe groep biedt hen de mogelijkheid om in een vertrouwde setting te praten over wat hen bezighoudt, iets wat voor velen niet vanzelfsprekend is. De rol van gespreksleider is hierin cruciaal: hij zorgt voor structuur, verbinding en een veilige sfeer.

Op donderdag 4 september zal Kasper Klaarenbeek zijn persoonlijke verhaal delen en het initiatief toelichten tijdens een bijeenkomst op de nieuwe locatie van ’t Anker aan de Bozenhoven 67 in Mijdrecht; inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur. Geïnteresseerde mannen die overwegen om als begeleider een verschil te maken, zijn van harte welkom. Kasper is business coach, schrijver en ambassadeur van Stichting Echt de Sjaak en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Daarnaast is hij getrouwd en heeft hij vier kinderen. Ook is hij zelf echt de Sjaak, hij is namelijk ongeneeslijk ziek.

Wie zich aangesproken voelt of meer informatie wil, kan contact opnemen met Puck Bekkers via telefoonnummer 06 – 5337 8138 of mailen naar info@inloophuishetanker.nl.

Op de foto: Kasper Klaarenbeek is zelf ook de Sjaak. Foto: aangeleverd.