Nieuwe gezichten Gemeentebelangen

Uithoorn – Woensdag 18 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidatenlijst van Gemeentebelangen is bekend en op plek 10 en 7 staan nieuwe gezichten: Jaap Holthuizen en Bertus Taekema.

Holthuizen is woonachtig in de wijk Zijdelwaard en houdt zich graag bezig met financiën: “De balans vinden tussen eerlijke lokale lasten en goede maatschappelijke voor-zieningen is een mooie uitdaging en vraagt om keuzes. Niet alles kan tegelijk maar het doel blijft om onze dorpen leefbaar en sterk voor de toekomst te houden.”

Taekema is als energieverkenner bekend met energiearmoede in onze gemeente: “Mijn doel is het om mensen met praktische oplossingen te helpen hun energiekosten te verlagen. Dit lukt naar mijn idee alleen als we stapsgewijs te werk gaan en mensen goed informeren. Zo komen we tot haalbare en betaalbare keuzes voor iedereen.”

Op de foto: Jaap Holthuizen (rechts) en Bertus Taekema zijn nieuwe gezichten op de lijst Gemeentebelangen. Foto: aangeleverd.