Nieuwe eigenaar voor Boekhuis Aalsmeer

Aalsmeer – Boekhuis Aalsmeer krijgt een nieuwe eigenaar. Angèle Aartman volgt vanaf 1 juli Constantijn Hoffscholte op in de boekhandel in de Zijdstraat in het Centrum.

De afgelopen acht jaar was Angèle als fulltime medewerkster al een bekend gezicht in het Boekhuis. Daarvoor werkte zij bij kantoorboekhandel Van Hilten in Uithoorn en op de boekenafdeling van V&D in Amstelveen. Met ruim 25 jaar ervaring in het boekenvak gaat zij nu als zelfstandig ondernemer aan de slag in de winkel in de Zijdstraat.

De naam Boekhuis blijft behouden en de winkel blijft een algemene boekhandel met een sterke lokale binding. In het assortiment worden enkele nieuwe accenten gelegd. Ook worden er vernieuwingen doorgevoerd wat betreft de inrichting en winkelautomatisering. In het Boekhuis zullen ook in de toekomst regelmatig activiteiten plaatsvinden rond boeken, lezen en creativiteit.

De huidige eigenaar Constantijn Hoffscholte maakte in januari bekend dat hij een overnamekandidaat zocht. Hij gaat zich na acht jaar weer volledig toeleggen op zijn werk als journalist en organisator.

In juni houdt het Boekhuis een grote opruiming van de wat oudere titels en van een deel van de inventaris, zodat de nieuwe eigenaar een frisse start kan maken.

Meer informatie: www.boekhuisaalsmeer.nl.

Foto:​ Angèle Aartman en Constantijn Hoffscholte.