Nieuwe DanceFit-les bij VDO Sport

Uithoorn – VDO Sport is al jarenlang een begrip in Uithoorn en omstreken. Als sportvereniging zet VDO Sport zich met hart en ziel in voor het welzijn van een brede doelgroep. Bij VDO Sport is écht iedereen welkom. Of je nu een beginner of gevorderde bent, jong of oud, bij VDO Sport vind je een gevarieerd lesaanbod. Werk aan flexibiliteit en kracht met Pilates, kom helemaal tot rust tijdens een yogales of daag jezelf uit met de conditietrainingen. Er is voor ieder wat wils.

Voor de liefhebbers van muziek en dans is er goed nieuws! Vanaf vrijdag 28 februari introduceert VDO Sport een gloednieuwe les: DanceFit. Elke vrijdagavond van 20.15 tot 21.15 uur wordt de week swingend afgesloten en het weekend tegemoet gedanst. Onder leiding van Stéfanie, de energieke instructrice die ook de conditietrainingen verzorgt, werk je aan je conditie terwijl je geniet van muziek uit alle tijden. DanceFit combineert verschillende dansstijlen en is geschikt voor iedereen die van bewegen en plezier houdt. Geen ervaring? Geen probleem! De les is laagdrempelig en draait om fun, energie en lekker actief bezig zijn. Meer informatie: www.vdosport.nl, aanmelden: info@vdosport.nl.

