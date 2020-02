Nieuwe afvalbakken gemaakt van afval

Uithoorn – De gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel willen de gemeentelijke gebouwen voorzien van meer circulaire producten. Dit zijn producten die gemaakt zijn van gerecycled afval.

Met veel plezier onthullen de wethouders, Axel Boomaars (gemeente Ouder-Amstel) en Hans Bouma (gemeente Uithoorn) de circulaire afvalbakken. Deze staan vanaf februari in de gemeentehuizen en -werven van beide gemeenten. Ze zijn gemaakt van afvalproducten van polypropyleen of polyetheen, zoals stoelen, tafeltjes, kratten, zeepflessen, containers, magazijnbakken, buizen, winkelmandjes en nog heel veel meer alledaagse producten.

Medewerkers van beide gemeenten en de uitvoeringsorganisatie Duo+ gooien hun afval al gescheiden weg, maar nu zijn er meer afvalstromen om gescheiden weg te gooien en restafval te verminderen. Dit is weer een stap verder naar een afvalloze maatschappij.

Wethouder Hans Bouma: “In Uithoorn zetten we al langer in op het verminderen van restafval. Restafval gaat de verbrandingsoven in, dat is weinig duurzaam terwijl je uit afval vaak veel meer kan halen. Bij laagbouwwoningen halen we daarom papier en PMD aan huis op. Bij hoogbouw staan hiervoor aparte ondergrondse containers.

Wethouder Axel Boomgaars: “Ook Ouder-Amstel werkt aan minder restafval. Sinds september 2019 halen we groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden op aan huis bij de laagbouw en de hoogbouw volgt dit jaar. Vanaf volgend jaar kunnen inwoners besparen op hun afvalstoffenheffing als ze minder restafval wegbrengen.”

Beide wethouders zijn het eens: “Dan kan je in de gemeentehuizen en -werven niet achterblijven. Afval scheid je niet alleen thuis, maar ook op je werk!”

(PLUS FOTO)