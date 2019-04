‘Nieuwbouw Allure aan de Amstel in voorbereiding

>

Uithoorn – . De transformatie van de Vinckebuurt naar een fraaie woonwijk in het centrum van Uithoorn begint (in de plannen) steeds meer vorm te krijgen. Het deelproject Allure aan de Amstel in deze straks mooie en gevarieerde woonwijk gaat nu ook in voorbereiding nadat een einde is gekomen aan jarenlange juridische procedures. Dat is dus goed nieuws, zo laat ZeemanVastgoed in haar nieuwsbrief opgetogen weten. Op dit moment is men volop bezig om Allure aan de Amstel nieuw leven in te blazen. Binnenkort zal dat onder meer zichtbaar worden door middel van een nieuw bouwbord op locatie en de lancering van een nieuwe website. Tegelijk wordt hard gewerkt om fase 1 van het project zo spoedig mogelijk in de verkoop te kunnen brengen. Omdat de huidige regelgeving vraagt om gasloze woningen te bouwen moeten er o.a. wat aanpassingen worden doorgevoerd aan de nieuwbouw woningen. Voorts moet er met de gemeente om tafel worden gezeten om afspraken te actualiseren en dient er een aannemingsbedrijf te worden gevonden die de bouw van de woningen gaat realiseren.

Start verkoop

Op basis van de laatste inzichten heeft ZeemanVastgoed voor de start verkoop van de woningen de volgende planning voor ogen: Fase 1 bestaande uit 55 eengezinswoningen en beneden-/bovenwoningen: najaar 2019; fase 2 bestaande uit 37 stadswoningen, tweekappers en vrijstaande villa’s: begin 2020; fase 3 bestaande uit 45 luxe appartementen: medio 2020. Wie de voorgaande jaren interesse heeft gehad in dit nieuwbouwproject wordt verzocht zich opnieuw aan te melden en in te schrijven via de website www.allureaandeamstel.nl. Vanwege de privacywet is Zeeman ook overgegaan op een nieuw mailingsysteem. Bij de inschrijving kan men aangeven voor welk type woning er belangstelling is: een woning of een appartement. Opgemerkt zij dat de datum van aanmelding niet relevant is voor de verkoop van de woningen. Te zijner tijd kan men zich als belangstellende koper ook per fase inschrijven voor een woning. Wie zich aanmeldt wordt door Zeeman de komende maanden op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.