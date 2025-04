Schot in nieuwbouw aan de Christinalaan

Uithoorn – Na jaren van leegstand en een troosteloze aanblik komt er eindelijk schot in de zaak aan de Christinalaan. De gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van 76 nieuwe woningen. Dat zijn er 21 meer dan het aantal gesloopte woningen, een uitbreiding van de woningvoorraad in Uithoorn.

Er zullen 32 BeBo-woningen (beneden- en bovenwoningen) worden gerealiseerd en 44 appartementen met een huur in het middeldure segment. Daarmee biedt het project niet alleen nieuwe kansen voor woningzoekenden, maar draagt het ook bij aan een doorstroming op de lokale woningmarkt.

Tijdens de raadsvergadering waren enkele omwonenden aanwezig, die hun zorgen uitten over de hoogte van het nieuwe appartementencomplex en de mogelijke parkeerdruk. Fractie DUS! probeerde via een motie nog een extra participatieronde af te dwingen om het project eventueel aan te passen in overleg met omwonenden. Gemeentebelangen en de VVD gaven echter duidelijk aan dat zij verdere vertraging niet wenselijk vonden. “De toevoeging van 76 woningen is een waardevolle impuls voor Uithoorn. Nu moeten we doorpakken”, was hun boodschap.

DUS! vond geen bijval van andere fracties voor haar motie en besloot de motie niet in stemming te brengen. De raad stemde unaniem in met de plannen voor de Christinalaan conform het voorgelegde plan en met dit raadsbesluit kan woningcorporatie Eigen Haard nu de volgende stap gaan zetten. Naar verwachting wordt na de zomer de aanvraag voor de bouwvergunning ingediend. Als alles volgens planning verloopt, gaat de bouw in april 2026 van start.

Op de foto: Nieuwbouw aan de Christinalaan in Uithoorn. Foto: artist impression.