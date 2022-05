Nieuw: The Floral Album in Flower Art Museum

Aalsmeer – Het Flower Art Museum presenteert vanaf zondag 5 juni de tentoonstelling The Floral Album: een ode aan de creativiteit met de bloem als stralend middelpunt. De expositie laat werk zien van 21 kunstenaars in de meest uiteenlopende disciplines.

The Floral Album is opgebouwd rond een project van kunstenaar Corry Zwart. Zij maakt wonderschone macrofoto’s van bloemen, waarbij de details zo sterk zijn uitvergroot dat het bijna abstracte kunstwerken worden. In coronatijd daagde Zwart een aantal collega-kunstenaars uit om nieuw werk te maken met een van haar bloemenfoto’s als inspiratie. Dit resulteerde in The Floral Album; een even verrassend als origineel album dat aanvankelijk alleen digitaal beschikbaar was.

Samen met het Flower Art Museum is het project uitgebouwd tot een tentoonstelling, die vanaf zondag gedurende tien weken in het museum in Aalsmeer te zien is. The Floral Album biedt vele invalshoeken met de bloem als leidraad, met onder andere fotografie, schilderkunst, video- en lichtinstallaties, ruimtelijk werk, poëzie en dans. Het album is ook in boekvorm verkrijgbaar.

Special Artists meet Mondriaan

Naast de grote tentoonstelling met werk van 21 kunstenaars is in de kleine zaal van het museum een mini-expositie onder de noemer ‘Special Artists meet Mondriaan’. De 150e geboortedag van de beroemde kunstenaar Piet Mondriaan was aanleiding voor een speciaal project van de stichting Special Arts, die een podium wil bieden aan kunstenaars met een beperking. In samenwerking met het Mondriaanhuis nodigde Special Arts kunstenaars uit om werken in te sturen, geïnspireerd door de tekening ‘Passiebloem’ van Mondriaan. In deze mini-expositie is hier een selectie van te zien.

De nieuwe tentoonstellingen zijn open van 5 juni tot en met 14 augustus. Op de Pinksterdagen 5 en 6 juni is het museum aan Kudelstaartseweg 1 open van 13.00 tot 17.00 uur. Daarna gelden de reguliere openingstijden: Donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Corry Zwart ‘Ballet of Blue’ en Sjoukje van Gool ‘Fragment of Failing’.