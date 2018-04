Nieuw talent bij Local The Night in P60

Amstelveen – Afgelopen jaar heeft zich weer een ontelbaar aantal veelbelovende acts gepresenteerd op P60’s eigen kweekvijveravond: Local The Night. De laatste editie dateert alweer van februari van dit jaar en daarom is het weer tijd voor een nieuwe spectaculaire talenten avond! Het podium staat donderdag 5 april klaar voor Clueless, Surfing Stingrays & Sixty-P!

Clueless is een band die is onstaan in de Bandbrouwerij in Aalsmeer. De naam was eerst Lisa’s Boyband, maar na verschillende bezettingswisselingen moest een nieuwe naam er toch echt van komen. De nieuwe naam luidt: Clueless. De band jamt er op los en speelt verschillende Pop en Rock covers.

Surfing Stingrays is een garage/indie rock band met een psychedelische vibe. Geïnspireerd door bands als Tame Impala en Arctic Monkeys maken de bandleden met hun meeslepende, melodische gitaarpartijen en zwoele zang de perfecte tunes voor een avondje losgaan! Bij de live shows gaat het dak er af, worden de oren harmonisch gestreeld en wordt het publiek vermaakt met een hele vette show.

Sixty-P bestaat uit vier jonge talenten die geboren en getogen zijn in Amstelveen. Elk met een andere muzikale achtergrond en een eigen unieke passie voor muziek. Voeg die passies samen en je hebt Sixty-P die elk optreden feestelijk en sfeervol maakt voor de toeschouwers. Met het vertolken van klassiekers en eigen geschreven nummers kan jij absoluut niet stilstaan. Enjoy!

Donderdag 5 april, zaal open 20.00 uur, aanvang 20.30 uur in P60 Amstelveen. Kijk voor meer informatie op www.p60.nl.