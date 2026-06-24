Wilnis – Samen wandelen, genieten van de buitenlucht en onderweg nieuwe mensen ontmoeten. Vrijdag 26 juni organiseren Buurderij Van Dam, de buurtsportcoach en Stichting Samens gezamenlijk de Zomersoepwandeling: een gezellige wandeling van de Buurtkamer Wilnis naar Buurderij Van Dam en weer terug.

De wandeling is geschikt voor zowel beginnende als ervaren wandelaars. Onder begeleiding van buurtsportcoach Petra Taal vertrekt de groep vanuit de Buurtkamer aan de Dorpstraat 28 voor een ontspannen tocht door de omgeving. Bij aankomst bij Buurderij Van Dam staat een heerlijke kom soep klaar, waarna de deelnemers gezamenlijk terugwandelen naar Wilnis.

De ochtend start om 10.00 uur met een inloop in de Buurtkamer. Om 10.30 uur begint de wandeling. Rond 11.30 uur wordt er genoten van een kop soep bij Buurderij Van Dam en omstreeks 13.00 uur keert de groep terug bij de Buurtkamer.

Met deze activiteit willen de organisatoren inwoners op een laagdrempelige manier in beweging brengen, elkaar laten ontmoeten en laten kennismaken met mooie initiatieven in de buurt. Deelname is 2,50 euro per persoon. Aanmelden via opbouwwerk@stichtingsamens.nl of telefonisch via 0297 – 230 280.

Op de foto: Zomersoepwandeling in Wilnis. Foto: aangeleverd.