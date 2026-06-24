Zomerse traagheid in De Kwakel

De Kwakel – Geen haast, geen stress, alleen zon en veren. Dit zwanenstel en opgroeiend kinderstrooisel heeft resoluut voor een powernap midden op het pad gekozen aan de Drechtdijk in De Kwakel. Moeder waakt, vader dut schaamteloos door, alsof de wereld vanzelf om hen heen buigt. Voorbijgangers remmen, glimlachen en wijken uit; wie durft deze ontspannen blokkade te storen? Het riet ruist, de lucht trilt van warmte en zelfs de tijd lijkt hier een tandje lager te schakelen. Een alledaags tafereel wordt zo een kleine ode aan rust, koppigheid en het simpele geluk van samen niets doen.
Op de foto: Zomerse traagheid op de Drachtdijk. Foto: Emile.