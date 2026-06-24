Genieten tijdens feestelijk gala van groep 8 van OBS De Kajuit

Uithoorn – Ruim twintig leerlingen van groep 8 van OBS De Kajuit uit Uithoorn hebben donderdag 18 juni een bijzondere gala-avond beleefd. Samen met meester Gijs genoten zij van een feestelijke avond bij Brasserie Fort 1911 in Uithoorn.

Het idee voor het gala ontstond, nadat meester Gijs de klas had opgegeven voor een actie van Qmusic. Toen de leerlingen uiteindelijk niet werden uitgekozen, was de teleurstelling groot. Dat gevoel werd versterkt, doordat meester Gijs de klas eerder op 1 april voor de grap in galakleding naar school had laten komen, met als smoes dat er een professionele fotoshoot zou plaatsvinden.

Om de leerlingen alsnog een bijzondere herinnering mee te geven, sloegen ouders en het restaurant de handen ineen en werd een heuse gala-avond georganiseerd en genoten de leerlingen van een heerlijk driegangendiner aan een mooi ingedekte tafel. Daarna maakte het diner plaats voor muziek. Er werd volop gedanst en meegezongen, waarbij ook de nummers van de eindmusical voorbijkwamen. De groep 8 leerlingen hebben een geweldige avond gehad en kijken terug op een mooie afsluiting van hun laatste weken op de basisschool.

Op de foto: Ruim twintig leerlingen van groep 8 van OBS De Kajuit uit Uithoorn hebben donderdag 18 juni een bijzondere gala-avond beleefd. Foto: aangeleverd.