Aalsmeer Flower Festival drie dagen lang in het teken van Meesterwerken

Regio – Het Aalsmeer Flower Festival belooft dit jaar heel interessant te worden. Het festival staat dit jaar in het teken van Meesterwerken en zoomt in op de relatie tussen bloemen en kunst. Een kleine greep uit wat de bezoekers allemaal te wachten staat.

Schitterend bloemwerk

Top bloemstylisten Michelle van der Linden, Christa Snoek en Marloes Joore laten met hun teams prachtige bloemsierkunst zien. Alle arrangeurs werken samen met creatieve talenten en studenten van Yuverta MBO Bloem. Christa Snoek is verantwoordelijk voor een groot deel van de bloemsierkunst en de aankleding van museum Historische Tuin. Marloes Joore is hoofdarrangeur voor de locatie in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat. Beide locaties bevinden zich in Aalsmeer-Centrum.

Pracht & Praam

Michelle van der Linden is hoofd-arrangeur van het populaire onderdeel Pracht & Praam, waarbij historische vaartuigen worden omgetoverd tot drijvende kunstwerken. De historische praam staat bij uitstek symbool voor de opkomst van de bloemenproductie en -handel in Aalsmeer. Vorig jaar begon dit onderdeel met drie pramen, dit jaar zal Michelle met een team van arrangeurs meer dan tien pramen van bloemsierkunst voorzien.

In de Doopsgezinde Kerk is naast bloemsierkunst het werk van tien hedendaagse kunstenaars te bewonderen. Hun werken zijn geïnspireerd door het thema Meesterwerken en speciaal voor dit evenement gemaakt. Cultuurpunt Aalsmeer nodigde jong en oud uit om een bijdrage te leveren aan een gemeenschappelijk kunstwerk onder de noemer ‘Een plankje vol kunst’.

Activiteiten

Tijdens het Aalsmeer Flower Festival zijn er verder workshops, rondvaarten, livemuziek, bloemen- en plantenveilingen en nog meer activiteiten. Een leuk dagje uit voor iedereen die houdt van bloemen en cultuur.

Het festival is vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur; de kerk gaat zondag een uurtje later open. Een entreekaartje kost 8,50 euro en geeft recht op toegang tot beide locaties. Museumkaarthouders, kinderen en donateurs van Historisch Aalsmeer of het Flower Art Museum hebben gratis entree.

Meer informatie: www.aalsmeerflowerfestival.nl.

Op de foto’s: Het Aalsmeer Flower Festival staat drie dagen lang in teken van Meesterwerken. Foto’s: aangeleverd.