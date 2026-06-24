Feestelijke afsluiting van het hockeyseizoen bij Qui Vive

De Kwakel – Het hockeyseizoen 2025-2026 loopt ten einde. Na een week vol gezellige afsluitingen en toernooien staan komend weekend alleen nog het jaarlijkse Boet Familietoernooi en de huldiging van de kampioenen op het programma. Daarna worden de velden van Qui Vive enkele weken stiller, voordat iedereen zich weer opmaakt voor een nieuw seizoen.

Voor de Jongste Jeugd, van de Benjamins tot en met Onder 9, werd het seizoen afgelopen woensdag feestelijk afgesloten. Na de laatste training genoten de kinderen van het traditionele pannenkoekenfeest. Dankzij de inzet van vele ouders stonden de terrastafels vol met heerlijke, zelfgebakken pannenkoeken. Als extra traktatie kreeg iedereen een ijsje.

Met het warme weer konden de kinderen zich daarna uitleven onder de sproeiers op het eerste veld: rennend om af te koelen of juist proberend de waterstralen te ontwijken. Ook werden de jeugdtrainers in het zonnetje gezet voor hun inzet en enthousiasme. Het werd een vrolijke en geslaagde afsluiting van een mooi trainingsjaar.

Afgelopen zaterdag stond eveneens in het teken van hockeyplezier. De Jongste Jeugd tot en met Onder 10 nam deel aan de jaarlijkse Jongste Jeugddag, die bij verschillende verenigingen in de regio werd georganiseerd. Voor de O11 tot en met O14 werd bij Qui Vive het populaire Chillywood- en Regenboogtoernooi gehouden. Ondanks de warmte en dankzij de inzet van vele ouders werd ook deze editie een groot succes.

Met nog één feestelijk weekend voor de boeg kan Qui Vive terugkijken op een prachtig seizoen vol sportiviteit, gezelligheid en mooie herinneringen.

Op de foto: Rennend om af te koelen of juist proberend de waterstralen te ontwijken. Foto: aangeleverd.