Mijdrecht – Evenals vorig jaar is het muziekvereniging VIOS gelukt om met medewerking van SV Argon zaterdagavond 27 juni een schitterende Taptoe te organiseren. Vorig jaar was dit evenement op het hoofdveld al speciaal vanwege het 150-jarig bestaan. Dit jaar is het de organisatie gelukt om indrukwekkende korpsen naar de Hoofdweg in Mijdrecht te laten komen. Deze willen graag aan het publiek laten zien wat zij deze zomer op het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade gaan inzetten.

In willekeurige volgorde laten zich zien drum- en showband Adest Musica uit Sassenheim, Jong Flora band uit Rijnsburg, Flora Band uit Rijnsburg, Show- & Marchingband Tamarco uit Leiderdorp en uiteraard Show- & Marchingband VIOS uit Mijdrecht.

Vanaf 19.30 uur zorgt Dweilorkest Dorst voor het voorprogramma en om 20.00 uur begint de taptoe. Dit prachtige evenement is gratis toegankelijk.

Op de foto: Taptoe VIOS Mijdrecht met topkorpsen. Foto: aangeleverd.