Uithoorn – Vrijdagmiddag rond half zes werden alle hulpdiensten gealarmeerd voor een auto in het water langs de Zijdelweg in Uithoorn. Meerdere politiewagens, een ambulance, brandweer Uithoorn en Amstelveen en duikers uit Mijdrecht gingen met spoed ter plaatse.

Uiteindelijk bleek een taxi het spoor bijster en was rijdende richting Amstelveen eerst op de verkeerde weghelft en daarna in de sloot naast de weg beland. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken. De weg was in beide richtingen enige tijd afgesloten, omdat er een flinke bergingswagen nodig was om de taxi uit de sloot te takelen.

Op de foto: Auto te water langs de Zijdelweg in Uithoorn. Foto: aangeleverd.