Voedselbank De Ronde Venen actief met winkelactie en kledingopruiming

De Ronde Venen – De Voedselbank De Ronde Venen staat eind juni op twee fronten klaar voor inwoners die het financieel moeilijk hebben. Met een inzamelingsactie bij Jumbo-supermarkten in Wilnis en Vinkeveen en een zomeropruiming van de Kledingbank in Mijdrecht wordt extra ondersteuning geboden aan huishoudens die – tijdelijk – krap bij kas zitten.

Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni doen Jumbo Wilnis en Jumbo Vinkeveen mee aan de landelijke actie voor voedselbanken. Klanten kunnen tijdens het winkelen een extra product aanschaffen en dit na het afrekenen doneren. De ingezamelde boodschappen zijn bestemd voor inwoners van De Ronde Venen die onvoldoende middelen hebben om in hun basisbehoeften te voorzien. Zaterdag 27 juni zijn vrijwilligers van de Voedselbank in beide winkels aanwezig om uitleg te geven en de donaties in ontvangst te nemen. Met de actie hoopt de Voedselbank de voorraden aan te vullen, zodat cliënten ook de komende periode ondersteund kunnen blijven worden met voedselpakketten en andere noodzakelijke producten.

Zomeropruiming

Diezelfde zaterdag organiseert de Kledingbank van de Voedselbank een zomeropruiming aan de Karekiet 49 in Mijdrecht. Tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen inwoners met een kleine beurs er terecht voor goede en betaalbare kleding voor dames, heren en kinderen. Niet alleen geregistreerde cliënten zijn welkom; ook andere inwoners die het financieel lastig hebben, evenals houders van een Groene Hart Pas, kunnen binnenlopen.

De Kledingbank vormt al jarenlang een belangrijk onderdeel van de Voedselbank. Naast het bieden van praktische ondersteuning draagt het initiatief bij aan hergebruik van kleding. Daarmee wordt niet alleen verspilling tegengegaan, maar krijgen ook kwalitatieve kledingstukken een tweede leven.

De Voedselbank De Ronde Venen ondersteunt inwoners die tijdelijk in financiële problemen verkeren met wekelijkse voedselpakketten en aanvullende voorzieningen, zoals de Kledingbank. Met de winkelactie en de zomeropruiming wordt opnieuw een beroep gedaan op de solidariteit in de regio.

Op de foto: De Voedselbank is komende vrijdag en zaterdag actief in De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.