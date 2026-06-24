Spelplezier en sportief gedrag tijdens de Fair Play Cup

De Kwakel – Bij KDO werd woensdagmiddag 17 juni gestreden om de Fair Play Cup, een toernooi waar alle basisscholieren van de groepen 7 en 8 uit de gemeente Uithoorn aan deelnemen. De focus ligt op spel-plezier, wederzijds respect en het bevorderen van een gezonde leefstijl. De organisatie was in handen van KDO, Team Sportservice en studenten van de HvA.

High fives

De Fair Play Cup doet zijn naam eer aan. De ruim driehonderd scholieren spelen met hart en ziel, het spel golft op en neer en er wordt veel gescoord. Winst of verlies maakt niet uit; na afloop stellen de spelers van alle teams zich op in een rij en wordt de tegenstander bedankt met een welgemeende high five. Want met goed gedrag valt nog wat te verdienen ook: na afloop van het toernooi mag het sportiefste team de Fair Play Cup in ontvangst nemen.

Niet de beste voetballer

Loek Gazendam (11) is leerling aan RKBS De Springschans, zojuist heeft hij met zijn team gespeeld tegen leeftijdsgenootjes van RKBS De Zon uit De Kwakel. “De tegenstander was best sterk, maar we hebben ze met 3-0 verslagen”, zegt hij tevreden. Loek zit op atletiek en voetbalt op zijn hardloopschoenen. Nee, hij is niet de beste voetballer van zijn team, maar hardlopen kan hij als de beste. En zo zijn de meeste voetbalteams samengesteld: kinderen die verschillende sporten beoefenen – variërend van handbal tot turnen – aangevuld met een of twee ‘echte’ voetballertjes.

Spelplezier

De kinderen worden gecoacht door hun gymleraren. Stan Tjassens (25) moedigt ‘zijn’ meiden van groep 7 hartstochtelijk aan. “Ik heb ze in de voorbereiding op dit toernooi vooral bijgebracht dat ze goed moeten samenspelen. Dit is wat mij betreft een topevenement. De meiden zijn echt een team geworden, er is veel saamhorigheid. Het resultaat maakt niet uit, spelplezier is veel belangrijker.”

‘Wij ondersteunen het concept’

Ook verenigingsmanager Paul Hogerwerf van KDO is in zijn nopjes met het evenement. “Omdat wij de Fair Play Cup graag wilden faciliteren, hebben we contact opgenomen met Team Sportservice, het sportloket voor de gemeente Uithoorn. Wij ondersteunen het concept van harte en beschikken over de benodigde infrastructuur. En als sportief gedrag op de sportvelden zich vertaalt naar sportief gedrag in de samenleving, zijn we daar allemaal bij gebaat.”

Gulle stagiair

De vrieskist in de kantine KDO is tot aan de rand gevuld met raketjes, de voorraad slinkt zienderogen. Dat is niet vreemd, want de hele dag heeft een zwoele zuidwester gezorgd voor een drukkende atmosfeer. In de kantine komen Maysa Granville en Yildiz Yildrim met hun hele team weer op verhaal, met een ijskoude raket. “Die heb ik met alle liefde uit eigen zak betaald”, zegt Zara Velten (18) uit Uithoorn. “Ik loop stage aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en heb vandaag deze meiden gecoacht. Dat ijsje hebben ze verdiend, omdat ze zich vandaag echt van hun aller sportiefste kant hebben laten zien.”

Op de foto: Op verhaal komen met een ijskoude raket. Foto: aangeleverd.