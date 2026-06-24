‘Online wereld heeft grote impact op jongeren in Uithoorn’

Uithoorn – Raadsleden van de fractie DUS! brachten deze week een bezoek aan jongerenwerker Nasséra Achahboun van Gro-up Buurtwerk in ’t Buurtnest, om zich te verdiepen in de invloed van de onlinewereld op jongeren in Uithoorn.

Volgens Achahboun speelt een groot deel van de problemen zich tegenwoordig buiten het zicht van ouders en jongerenwerkers af. “Bijna iedere jongere komt in aanraking met online narigheid”, zegt zij. Zo worden jongeren via sociale media blootgesteld aan vernedering, groepsdruk en soms zelfs criminaliteit. Denk aan het delen van kwetsende beelden, online chantage en het ronselen van jongeren voor criminele activiteiten. “Vroeger zag je op straat wat er speelde. Nu gebeurt het achter een scherm”, legt Achahboun uit. “Vooral via apps als Snapchat en Telegram is lastig te volgen wat er gebeurt. Jongeren weten vaak niet met wie ze echt contact hebben.”

Telefoons spelen grote rol

Tijdens het bezoek liet Achahboun zien hoe groot de rol van telefoons is in het dagelijks leven. Gesprekken worden regelmatig onderbroken door meldingen. “Dat maakt zichtbaar hoe constant die invloed is”, aldus de jongerenwerker. Volgens haar is het belangrijk dat ouders al op jonge leeftijd met hun kinderen praten over online gedrag. Scholen en jongerenwerk organiseren daarom informatiebijeenkomsten. “Ouders die komen, schrikken vaak van wat er speelt”, zegt Achahboun. Tegelijkertijd merkt zij dat niet alle ouders worden bereikt, terwijl juist daar vaak behoefte aan ondersteuning bestaat. Nasséra ziet dat de maatschappij verandert en dat dit invloed heeft op jongeren. “Door hier bewust op in te spelen, kunnen we hen blijven ondersteunen in hun ontwikkeling.”

De fractie DUS! wil naar aanleiding van het bezoek aan Gro-up Buurtwerk samen met de gemeente en betrokken organisaties verkennen welke stappen nodig zijn om jongeren en ouders beter te ondersteunen.

Op de foto: Raadsleden van de fractie DUS! brachten deze week een bezoek aan jongerenwerker Nasséra Achahboun van Gro-up Buurtwerk in ’t Buurtnest. Foto: aangeleverd.