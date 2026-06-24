Oldtimermiddag Mijdrecht viert jubileum

Mijdrecht – Mijdrecht staat zondag 28 juni in het teken van klassieke voertuigen tijdens de vijfde editie van oldtimermiddag in Mijdrecht. Het evenement, dat plaatsvindt op het buitenterrein en de parkeerplaats bij het zwembad aan de Ontspanningsweg, is uitgegroeid tot een geliefde traditie in De Ronde Venen. Tegelijkertijd lijkt deze jubileum-editie voorlopig het afscheid van de huidige organisatie.

Initiatiefnemers Laura en Thomas organiseren het evenement samen met een team van zo’n 25 vrijwilligers. Op het terrein worden rond de 200 klassieke voertuigen opgesteld, variërend van auto’s, motoren en brommers tot vrachtwagens, waarvan sommige dateren uit het begin van de twintigste eeuw. Het evenement is gratis toegankelijk voor zowel deelnemers als bezoekers, mede dankzij sponsoring.

De officiële openingstijden zijn van 15.00 tot 19.00 uur, maar doorgaans komen zowel deelnemers als bezoekers al eerder naar het terrein. Het foodcourt, met voornamelijk lokale ondernemers, opent deels al vanaf 13.00 uur. Bezoekers kunnen hier terecht voor eten en drinken, terwijl de muziek op het plein aansluit bij de tijd waarin de voertuigen werden geproduceerd.

Naast het bekijken van de oldtimers biedt het programma diverse activiteiten. Voor kinderen is er een spelletjesparcours en rond 16.00 uur verzorgen vrijwilligers een demonstratie countryline dance, waarbij bezoekers kunnen aansluiten. Oldtimerbezitters kunnen bovendien hun voertuig laten taxeren door een lokale specialist, waarvoor vooraf aanmelden nodig is via de website van het evenement.

Volgeboekt, maar…

Hoewel de editie van dit jaar al maanden is volgeboekt voor deelnemers, blijft het mogelijk om zonder inschrijving met een oldtimer langs te komen; ter plaatse wordt gezocht naar een geschikte plek. Bezoekers wordt aangeraden zoveel mogelijk met de fiets te komen. Parkeerplaatsen voor auto’s bevinden zich in de directe nabijheid, op korte loopafstand van het terrein.

Oldtimermiddag Mijdrecht trok de afgelopen jaren steeds meer bezoekers uit de regio en daarbuiten. Met het groeien van het evenement nam echter ook de organisatie en regelgeving toe. Voor de huidige organisatie is dit aanleiding om na vijf edities een stap terug te doen. Daarmee komt mogelijk een einde aan een geliefde traditie, al is die beslissing nog niet definitief. Volgens de organisatie wordt na afloop van de jubileumeditie gesproken met een mogelijke opvolger. Daarmee blijft er perspectief op een zesde editie in 2027.

Op de foto: De toekomst van het voortbestaan van de oldtimermiddag in Mijdrecht is nog onzeker. Foto: aaneleverd.