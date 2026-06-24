Uithoorn – Ook in De Wildenborch, een seniorencomplex in Uithoorn, leeft het WK-voetbal volop. Zaterdag 20 juni verzamelde een flinke groep bewoners zich om samen de wedstrijd Nederland–Zweden te bekijken. Na het laatste fluitsignaal bleef het nog lang onrustig gezellig. Er werd nagepraat, gelachen en niet onbelangrijk: de overwinning gevierd alsof men zelf op het veld had gestaan.

Het enthousiasme is inmiddels zo groot dat een aantal fanatieke supporters zelfs bereid is diep in de nacht op te blijven. Vrijdag 26 juni om 01.00 uur (!) wordt er opnieuw gezamenlijk gekeken, dit keer naar Nederland-Tunesië.

In De Wildenborch is duidelijk: Oranje verbroedert, ongeacht het tijdstip.

Op de foto: Oranjekoorts slaat toe in De Wildenborch. Foto: aangeleverd.