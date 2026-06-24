De Kwakel – Het zomertoernooi van Jeu de Boulesvereniging BUT kon dit jaar nauwelijks beter gepland worden: op 21 juni, de langste dag en officieel de eerste zomerdag. Daarmee leek het evenement bij voorbaat al geslaagd. Zestien leden trotseerden bovendien de warmte om op de volledig groene en schaduwrijke banen de strijd aan te gaan om de fraaie prijzen.

Onder de bomen van de Jeu de Boulesbaan was het goed toeven. Vanaf de eerste van de drie speelrondes werd er dan ook fanatiek en met zichtbaar plezier gespeeld. De uitslagen – 13-3, 13-6 en 13-7 – lieten direct zien dat de deelnemers gebrand waren op winst. Ook in de tweede ronde bleef die gedrevenheid zichtbaar, met resultaten als 13-2, 13-6 en 13-10. Toch bleek het lastig om consequent te presteren: geen van de deelnemers slaagde erin om alle drie de wedstrijden winnend af te sluiten. In de derde ronde lagen de krachtsverhoudingen dichter bij elkaar, wat resulteerde in meer evenwichtige uitslagen van 13-5, 13-7 en 13-8.

Na afloop werd tijdens de traditionele ‘derde helft’ in een ontspannen sfeer nagepraat over het toernooi en werden gemiste kansen en mooie momenten uitvoerig besproken. Ook vond toen de prijsuitreiking plaats. De prijzen, waaronder diverse toepasselijke Vaderdagpresentjes, vielen ten deel aan Günther Jakobs uit Uithoorn, Angèle Smit uit Wilnis, René Draper uit De Kwakel, Els Gasseling uit Uithoorn, Jannie van Kooten uit Mijdrecht en Hans van der Wal, eveneens uit Mijdrecht.

De volgende activiteit van Jeu de Boulesvereniging BUT staat gepland vrijdag 3 juli om 19.30 uur aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel. Daarbij worden ook deelnemers uit de wijde omgeving verwacht.

Op de foto: Geslaagd zomertoernooi bij BUT. Foto: aangeleverd.