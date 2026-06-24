Thamen wacht op ontknoping tegen Tridents na gestaakte comeback

Uithoorn – Afgelopen weekend stond voor Thamen Uithoorn de confrontatie met koploper Tridents uit Rotterdam op het programma. Het werden twee wedstrijden met een verschillend verloop, waarbij de vrijdagavond nog een staartje krijgt en de zondag eindigde in een nederlaag.

Vrijdag leek het in eerste instantie een lastige avond te worden voor de Uithoornaars. Met Lars Werkman op de heuvel schoot Tridents uit de startblokken en bouwde een 5-0 voorsprong op. Waar veel ploegen zich tegen de koploper zouden neerleggen bij zo’n achterstand vocht Thamen zich knap terug in de wedstrijd. In de latere innings werd de achterstand stap voor stap weggewerkt en de stand op 6-5 kwam.

Voordat duidelijk kon worden of Thamen de comeback compleet zou maken, gooide het weer roet in het eten. De wedstrijd werd vanwege de slechte weersomstandigheden gestaakt en zal aanstaande dinsdag om 19.30 uur worden hervat.

Return

Op zondag stond de return in Rotterdam op het programma. Thomas Baan kreeg de start op de heuvel voor Thamen. Ook deze wedstrijd kende geen ideale start voor de Uithoornaars. Tridents wist al vroeg een 2-0 voorsprong te nemen. Daarna herpakte Baan zich uitstekend en hield hij de Rotterdamse slagploeg goed in toom, waardoor Thamen de kans kreeg om terug te komen in de wedstrijd. In de vijfde inning wist Thamen langszij te komen. Een sacrifice fly van Ties van der Beeke, die volgens de geruchten nog altijd met een illegale knuppel slaat om de bal uit het veld te krijgen, bracht het eerste punt binnen.

Kort daarna zorgde een honkslag van Jelger Algra voor de gelijkmaker en kwam de stand op 2-2. Lang konden de bezoekers echter niet genieten van de aansluiting. In de zesde inning sloeg Tridents toe en liep de thuisploeg uit naar een 6-2 voorsprong. Thamen wist daar in de resterende innings geen antwoord meer op te vinden, waardoor de wedstrijd uiteindelijk eindigde in een 6-2 nederlaag. Ondanks de nederlaag liet Thamen zien dat het ook tegen de koploper mee kan doen.

Dinsdagavond krijgt de ploeg eerst de kans om de gestaakte wedstrijd af te maken en mogelijk alsnog een overwinning uit het vuur te slepen.

Op de foto: Alsnog een overwinning voor Thamen? Foto: aangeleverd.