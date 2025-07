Nieuw speeltoestel voor alle kinderen bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd heeft een prachtige speeltuin waar veel kinderen zich prima vermaken. In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de boerderij zich breed georiënteerd op een nieuw speeltoestel. Meerdere fabrikanten hebben een idee gepresenteerd.

De opdracht die Boerenvreugd had gegeven was ‘ontwerp een inclusief speeltoestel waar alle kinderen op kunnen spelen.’ Eén ontwerp viel meteen in de smaak bij de Boerenvreugders. Het bestuur is enorm trots om te laten weten dat dit ontwerp realiteit gaat worden. Het speeltoestel is speciaal voor Boerenvreugd ontworpen. Het wordt gemaakt van hout en er worden verschillende speelelementen in verwerkt zoals een voelwand, een zoekspel, een winkeltje voor rollenspellen, een duoglijbaan, klim- en klauterelementen én het toestel is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Een geweldige aanvulling voor de speeltuin.

“Het is ongelooflijk dat we dit voor elkaar hebben gekregen”, vertelt bestuurslid Martine. “Nog maar een jaar geleden zaten we om de tafel met de jongens van de Mark en Eric show en ontstond het idee om de speeltuin inclusiever te maken.” Een inclusieve speeltuin is een speeltuin waar alle kinderen kunnen spelen, ook kinderen met een beperking. Tijdens de glazen huis actie in oktober op het raadhuisplein hebben Aalsmeerders heel veel geld gedoneerd. Ook vanuit de Rabo Clubsupport actie waren er veel stemmen voor het inclusieve speeltoestel. Daarnaast heeft het bestuur nog een aantal sponsors, waaronder het SamenSpeelFonds, bereid gevonden om Boerenvreugd te steunen in dit grote project.

Het bestuur heeft plannen om in de speeltuin nog een aantal aanpassingen te gaan doen. Zo zullen er aanpassingen gedaan worden aan de zandbak en de nestschommel en is er de wens voor een pictogrammen bord voor kinderen met taalproblemen. Voor het pictogrammenbord hebben leerlingen van Yuverta afgelopen maand een sponsorloop gehouden. Zij houden Boerenvreugd nog even in spanning want in september komen zij vertellen hoeveel geld zij hebben opgehaald voor de realisatie van het pictogrammenbord.

Het nieuwe speeltoestel zal medio december geplaatst worden. Daarna zullen er nog werkzaamheden worden gedaan aan de grond rondom het toestel en het bestuur hoopt het nieuwe speeltoestel in maart 2026 officieel te kunnen openen.