Nieuw kunstgrasveld voor S.V. Hertha in Vinkeveen

Vinkeveen – S.V. Hertha in Vinkeveen heeft een nieuw en duurzaam kunstgrasveld. Tijdens de zomerstop is veld 2 vervangen. Het nieuwe kunstgrasveld wordt binnenkort opgeleverd, maar er kan al op gevoetbald worden. De ingebruikname staat gepland voor eind augustus. Bij de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld is zowel aan sportieve als aan duurzame aspecten aandacht besteed. Wethouder Rein Kroon (Sport): ,,We gebruiken als gemeente geen rubberkorrels meer als opvulmateriaal tussen de kunststof grassprieten. Die korrels zijn nodig om veilig en comfortabel te kunnen spelen op de velden. We maken bij dit nieuwe veld gebruik van een combinatie van kurk en olijfpitten. Dit zijn volledig natuurlijke materialen. De materialen van de oude kunstgrasmat worden gerecycled.’’

Dynamische spelbeleving

Marco Smits van TopGrass, het bedrijf dat het nieuwe kunstgrasveld aanlegde, is enthousiast. ,,De mix van kurk en olijfpitten is goedkoper en duurzamer dan 100 procent kurk. Dat laatste wordt al meerdere jaren toegepast. De korrelmix die we gebruiken is onderhoudsvriendelijker, beter bespeelbaar, gaat langer mee, blijft beter in het veld liggen en zorgt dankzij een uitstekende elasticiteit voor een goede schokabsorptie en een optimale, dynamische spelbeleving. Bovendien zorgt de isolatie van kurk en de vochtopname van olijfpitten voor een koelere oppervlaktetemperatuur dan andere materialen, zelfs bij warme buitentemperaturen. Tenslotte zijn de olijfpitten een restproduct dat opnieuw gebruikt wordt.’’

Hertha nauw betrokken bij vervanging

S.V. Hertha is door de gemeente bij het gehele traject van vervanging van het grasveld nauw betrokken. ,,Vanaf het opstellen van het Programma van Eisen tot en met de uitvoering zijn we aangehaakt. Aangezien de combinatie van kurk en olijfpitten redelijk nieuw is, zijn wij bij één van de eerste velden waar dit is gebruikt gaan kijken en hebben wij naar de ervaringen gevraagd,” aldus Peter Voorbij van Hertha. Harry van Genderen van Hertha vult aan: ,,De toplaag van het kunstgrasveld was tijdens vervanging van het veld even afwezig. Dat bood Hertha een prima gelegenheid om enkele werkzaamheden te doen voor een gekoesterde wens van Hertha: het realiseren van een tribune. De gemeente en TopGrass hebben daarvoor de planning aangepast. De basis voor de tribune staat er nu en wij gaan de komende periode aan de slag om de tribune verder vorm te geven.”