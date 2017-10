Nieuw Kudelstaarts bier gelanceerd!

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 30 september werd met spanning afgewacht op de ontknoping van een nieuw Kudelstaarts bier. In Café op de Hoek van Beatle was het gezelligheid troef. Het café was goed gevuld met genodigden en belangstellenden op het moment dat de brouwers hun presentatie begonnen.

Na een korte inleiding van de brouwers Peter en Paul en een dankwoordje aan onder andere Beatle, Carmen Onderwater en Alper Aykut, die samen de vormgeving voor hun rekening namen, volgde de introductie van het nieuwe bier.

Een enorme banner werd afgerold waardoor eindelijk de naam van het bier en de vormgeving werden onthuld: Buck 17. Na een flink applaus konden de gasten zich te goed doen aan het nieuwe bier en duurde het feestje voort tot sluitingstijd. Het was voor de brouwers een geslaagde avond met dank aan alle gasten en aan Beatle met zijn team!

De brouwers kregen veel positieve reacties op hun ‘lichte tripel’ en dat stemt hoopvol voor het verder uitrollen van het bier in Kudelstaart en de regio.

Buck 17 is vanaf 7 oktober verkrijgbaar in Café op de Hoek en bij de slijterijen in Kudelstaart en Aalsmeer.