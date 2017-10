Nieuw kookboek ‘Koken uit de kas’

Aalsmeer – Vrijdag 20 oktober was de boekpresentatie van het kookboek ‘Koken uit de kas’, geschreven door Karin van Rijn. Koos Koelewijn, bestuur Voedselbank Aalsmeer, praatte de presentatie aan elkaar. De overhandiging van het kookboek aan Inge en André Zekveld van OostOogst was een zeer mooi moment. De opbrengst van het kookboek gaat namelijk naar hun Voedselbank kas. Vrijwilligers van de Voedselbank, pers, familie, vrienden en ook het bestuur van de Voedselbank waren aanwezig. De reacties van de genodigden waren zeer positief!

Nieuw werkmateriaal

Het kookboek is speciaal gemaakt voor OostOogst Aalsmeer. De opbrengst gaat naar de ‘Voedselbankkas’ van OostOogst en zo indirect naar de Voedselbank Aalsmeer. Vrijwilligers die wekelijks de groenten helpen oogsten voor de voedselbankpakketten kunnen heel goed kruiwagens, trappen en ander werkmateriaal gebruiken! De kantine is aan een opknapbeurt toe en daarnaast is het ook voor de aanschaf van zaden.

Pastinaak en peultjes

De meer dan 70 recepten in ‘Koken uit de Kas’ zijn geïnspireerd op de biologische seizoensgroenten van OostOogst. De ‘Voedselbankkas’ kweekt pastinaak, venkel, Cavolo nero (palmkool), snijbiet, Chioggia en rode bieten, rabarber en peultjes. En ook tomaat, bloemkool en broccoli. Hun groenten staan in de hoofdrol. Hoe deze te bereiden is te vinden in dit kookboek van Karin van Rijn. Het kookboek bevat ook recepten van Restaurant Oh!, Soep Aalsmeer en het Eetlokaal. Zij hebben speciaal voor dit goede doel een aantal recepten gedoneerd!

Het kookboek ‘Koken uit de Kas’ is verkrijgbaar bij: Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg 3, Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat 12, Restaurant Oh! in de Ophelialaan 102, Soep Aalsmeer aan de Oosteinderweg 369 en bij OostOogst, aan de Aalsmeerderweg 265. Verkoopprijs: 17,50 euro. Kijk voor meer informatie: www.oostoogst.nl.