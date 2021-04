Nieuw boek: ‘De magie van Studio’s Aalsmeer’

Aalsmeer – In de jaren tachtig bracht het heel wat reuring in het rustige Aalsmeer, een TV Studio in de voormalige veiling aan de Van Cleeffkade? Dit kan toch niet, hier gaan heel veel mensen komen, het gaat parkeeroverlast geven, etc. Initiatiefnemer Joop van den Ende trok zich van deze weerstand niets aan en zette door. Studio’s Aalsmeer kwam er en hoe. De opnamens van vele shows en series gaven Aalsmeer landelijke bekendheid. De negatieve reacties maakten al snel plaats voor trots. Menig inwoner heeft mooie herinneringen aan deze bruisende tijd én de jaren erna met de Crown Studio’s waar vele artiesten optredens verzorgden.

En nu is er een boek uit: ‘De magie van Studio Aalsmeer’, geschreven door Bert van der Veer. “Was in Hilversum tv-maken nog een spel, in Aalsmeer ging het op de knikkers. Kijkcijfers bepaalden het bestaansrecht. De output van Studio Aalsmeer heeft onder de meer dan bezielende leiding van Joop van den Ende het Nederlandse tv-landschap veranderd. Het was het huis van sterren, het huis waar shows miljoenen kijkers trok met hoofdrollen voor Henny Huisman, Ron Brandsteder, Jos Brink en André van Duin. Aalsmeer was waar de overwinningen werden gevierd en het verlangen naar onafhankelijkheid begon te tieren.”

Ook zo benieuwd naar dit boek? Natuurlijk te koop in Aalsmeer, voor 21,50 euro bij Boekhuis Aalsmeer en Bruna Aalsmeer, beiden te vinden in de Zijdstraat in het Centrum.