Niet vergeten: verlanglijstje inleveren in Centrum

Aalsmeer – Het is nu echt aftellen tot aan pakjesavond, maar de ondernemers uit Aalsmeer Centrum laten Sinterklaas al een paar dagen eerder cadeautjes uitdelen. Want kinderen tot en met negen jaar mogen weer een verlanglijstje maken met daarop drie dingen verkrijgbaar bij de winkels in het Centrum.

Dit lijstje mag, tot uiterlijk vrijdag 24 november, in de verzamelboxen gedaan worden bij jips winkeltje achter de molen of bij speelgoedwinkel Tinus Toys in de Zijdstraat. Vermeld daarop naam, leeftijd, telefoonnummer en waar de cadeautjes in het Centrum verkrijgbaar zijn. De lege verlanglijstjes zijn te vinden bij verschillende winkels in het Centrum, maar kinderen mogen natuurlijk ook een eigen verlanglijstje maken en leuk versieren. Mocht de winkel dicht zijn, dan kan het lijstje door de brievenbus gedaan worden of afgegeven worden bij een ‘buurwinkel’.

Onder alle ingeleverde verlanglijstjes worden er enkele uitgekozen waarna Sinterklaas die cadeautjes gaat kopen en vrijdag 1 december de winnaars blij gaat maken.

Fotoshoot met Sinterklaas

Traditiegetrouw komt Sinterklaas weer naar Foto de Boer om met de kinderen op de foto te gaan. Kom vrijdag 1 december tussen 14.00 en 15.00 uur naar Zijdstraat 43, laat gratis een mooie foto maken en maak een gezellig praatje met Sinterklaas. Hij vindt het vast leuk als je bijvoorbeeld een mooie tekening voor hem meeneemt. En wie weet krijg jij ook nog wel iets van hem…