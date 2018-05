Nico Borgman vertelt over 2e Wereldoorlog

Aalsmeerderbrug – In het nationale Jaar van Verzet 2018 wordt op zaterdag 19 mei in het Crash Luchtoorlog –en Verzetsmuseum ’40-’45 een film vertoond waarin Nico Borgman vanuit zijn herinnering langs locaties in Aalsmeer gaat, die in de Tweede Wereldoorlog belangrijk waren binnen het verzet. De heer Borgman, 87 jaar, stamt uit een verzetsgezin en zijn ouderlijk huis was in de oorlog een doorgangshuis voor onder andere joodse vluchtelingen. Zijn ouders ontvingen na de oorlog van Prins Bernhard het Verzetskruis.

Vreedzaam verzet

In de film vertelt oud-wethouder Nico Borgman hoe hij als jongetje de oorlog heeft beleefd, wat hij thuis allemaal zag omdat zijn ouders onderduikers hielpen en hoe bang hij was toen de Duitsers het huis van zijn ouders doorzochten. Als jongen hield hij zich bezig met vreedzaam verzet en zorgde voor geld, eten en onderduikadressen.

De (eenmalige) filmvertoning wordt bijgewoond door wethouder Jop Kluis van Aalsmeer, begint om 13.00 uur en duurt circa 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de heer Borgman.

Open op zaterdag

De toegangsprijs tot het Crash-museum is 3,50 euro voor volwassenen en 1.50 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Crash donateurs hebben gratis toegang, evenals veteranen met een veteranenpas.

Het museum is iedere zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Groepsbezoeken zijn op afspraak mogelijk op andere dagen. Het Crash museum is gevestigd aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Kijk voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 op de website www.crash40-45.nl, op Instagram of de facebookpagina.

Foto: Nico Borgman (links) samen met oud-burgemeester Joost Hoffscholte.