Nico Borgman (90) overleden

Aalsmeer – Thuis, in zijn eigen huis aan de Uiterweg, is op donderdag 30 december Nico Borgman overleden. De heer Borgman is 90 jaar geworden.

Nico Borgman is liefst 23 jaar actief geweest voor Stichting De Bovenlanden. Hij was medeoprichter (in 1995) en eerste voorzitter. Als geen ander heeft hij zich ingezet voor het behoud van het unieke karakter van het gebied. Ook na zijn afscheid als voorzitter bleef zijn betrokkenheid onverminderd bestaan. “De door hem ingeslagen weg zullen wij blijven volgen”, aldus het bestuur van De Bovenlanden. Tijdens zijn afscheid in 2018 heeft Nico Borgman een bijzonder cadeau gekregen. Een eigen akker in de mooie Bovenlanden.

Nico Borgman is ook nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Historische Tuin. Enkele jaren geleden is de houten toegangsbrug naar het tuinbouwmuseum naar hem vernoemd.

Nico Borgman is eveneens jaren actief geweest in de politiek voor de Partij van de Arbeid (PvdA). In 1963 werd hij raadslid in de gemeente Aalsmeer. Hij is van 1974 tot 1982 fractievoorzitter geweest en vervulde van 1982 tot 1994 de functie van wethouder. In zijn portefeuille had hij onder andere onderwijs, emancipatie en jeugd- en jongerenwerk.

Aalsmeer heeft door het overlijden van Nico Borgman een betrokken en actieve inwoner verloren, die veel voor ‘zijn’ gemeente heeft betekend.