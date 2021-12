Nel de Koning: “De leukste juf”

Aalsmeer – Het was wel even slikken voor Sandra Joore en Marjonne de Niet van basisschool de Zuidooster toen zij hoorden dat hun kleuterjuf Nel de Koning op 84 jarige leeftijd was overleden. Niet bepaald in de wieg gesmoord maar er kwamen zoveel mooie beelden naar boven dat er wel een traantje werd weggepinkt. Want hét was deze juf die een onmisbare herinnering heeft achter gelaten bij zoveel van haar jonge leerlingen. Ook toen deze allang hun eigen weg gingen werd juf Nel nooit vergeten en regelmatig thuis opgezocht. Een aantal van hen koos door alle mooie ervaringen zelf voor het onderwijs.

Jac. Takschool

De school aan de Weteringstraat kende twee kleuterklassen waarvan één werd geleid door juf Nel de Koning. Een juf die alle kinderen begreep, sportief was; er werd met elkaar gezwommen, er waren fietstochten, er werd meegedaan aan de avondvierdaagse. En geschaatst! “Het hoefde maar even te vriezen, zodra de Kerkwetering dicht lag gingen wij schaatsen.” vertellen Marjonne en Sandra en zij kijken erbij alsof het gisteren was. Zij was coach bij het schoolhandbal toernooi, ging met de zesde klas meisjes mee als begeleidster op schoolreisje. “Wij mochten zoveel meer dan de jongens, Juf Nel maakte er echt een feestje van voor ons.” Zij was daarnaast ook heel creatief; schreef toneelstukken die de kinderen dan uitvoerden. Vaders hielpen met het bouwen van decors, moeders maakten de kostuums.

Ach, wat waren er toch een aantal jongetjes verliefd op hun favoriete juf! En dan de kuikentjes in de klas met Pasen. Alles kon gewoon en wat zo bijzonder was er heerste altijd een bepaalde rust in de klas waardoor je je veilig voelde. “Haar leven stond in het teken van warmte en empathie voor anderen. Eigenlijk komt Nel nog steeds ter sprake, zij blijft een groot voorbeeld. Niet alleen bij ons, wij horen dat ook van anderen die bij haar in de klas hebben gezeten”, vertellen Marjonne en Sandra die nog een schat aan herinneringen hebben bewaard waaronder leuke vrolijke foto’s van lieve kindjes verkleed als madelief.

Hommage aan Nel de Koning

Wat was het heerlijk voor al deze kinderen (lichting 1963, 1964 en1965) om een juf te treffen die je een basis mee geeft die mede bepalend is geweest voor het succes in de jaren die er daarna kwamen. De reünie in 2011 was een prachtige hommage aan een totaal verbaasde juf de Koning. Zoveel oud-leerlingen weer terug te zien. Het werd een groot feest in Centennial waar eigenaar Jan Koster met vele andere bekende Aalsmeerders zijn voormalige juf eens goed in het zonnetje zette.

“Wij zijn haar later overal weer tegen gekomen. Ik weet nog dat ik stage liep en dat juf Nel als invalster toen ook een klas had. Ik ging ook wel ‘zomaar’ even langs. Zij had een kast waarin speelgoed en knutselspullen lagen en dan was ik weer even kleuter”, lacht Sandra. De hechte band was er niet alleen met de kinderen, ook alle ouders werden betrokken bij school. Er werd heel wat af geknutseld bij het maken van Sinterklaassurprises of vele andere bedachte hoogtepunten.

De tijd van Jip en Janneke

Voor Marjonne en Sandra – nu zelf geliefde docenten – ligt de tijd van Jip en Janneke alweer jaren achter hen. In de tussenliggende tijd is er wel het nodige veranderd en toch ook weer niet. “De kinderen mogen bij ons nog altijd spelenderwijs leren. Wij besteden ook veel aandacht aan de motoriek-ontwikkeling. ‘Eigenlijk zoals wij dat altijd deden bij onze juf Nel de Koning.”

Van Nel de Koning is woensdag 8 december in besloten kring afscheid genomen.

Janna van Zon