9 Onderscheidingen in Uithoorn/De Kwakel

Uithoorn – Tijdens de lintjesregen op vrijdag 24 april zijn negen Koninklijke onderscheidingen symbolisch uitgereikt aan inwoners van de gemeente Uithoorn. Wegens de coronacrisis kon burgemeester Pieter Heiliegers helaas niet traditiegetrouw de versierselen opspelden die horen bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In plaats daarvan belde hij vrijdagochtend persoonlijk met de gedecoreerden.

De burgemeester belde met Tom van Meijgaarden, Ellen Boeringa, Wim van Scheppingen, Frans Veen, Emmy Röling-van Vliet, Ria van Geem-Wortel, Marijke Versteeg-Hulscher, Ineke Hond-Ran en Petra Lips-Versluis. Met de heugelijke mededeling dat zij een lintje hebben verdiend.

Tom van Meijgaarden

Tom van Meijgaarden heeft een lintje verdiend omdat hij zich al jaren inzet als vrijwilliger voor de R.K. Parochie Emmaüs Uithoorn, Amnesty International, Wmo-raad van de gemeente Uithoorn, stichting Urgente Noden, Tympaan-De Baat en stichting Voedselbank Uithoorn-De Kwakel.

Ellen Boeringa

Ellen Boeringa krijgt de Koninklijke onderscheiding omdat zij zich al geruime tijd inzet voor Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter. Maar ook zet zij zich met ziel en zaligheid in voor stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen en voor De Zonnebloem en Het Rode Kruis.

Wim van Scheppingen

Lang geleden startte Wim van Scheppingen zijn vrijwilligerswerk voor de Dragersvereniging St. Godefridus en al ruim twintig jaar zet hij zich in voor de Kwakelse Ondernemersvereniging stichting Promotie Uithoorn-De Kwakel. Voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger heeft hij het lintje meer dan verdiend.

Frans Veen

Frans Veen is onderscheiden met een lintje vanwege zijn vrijwilligerswerk bij Muziekvereniging Tavenu de Kwakel. Daarnaast is hij ook nauw betrokken bij de afdeling Uithoorn/De Kwakel van het Rode Kruis en stichting 100% Judith.

Emmy Röling-van Vliet

Een lintje is er ook voor Emmy Röling-van Vliet. Zij zet zich al jaren in voor de Kwakelse samenleving door te helpen bij het zangkoor The Bridges, het Feestcomité, het dorpshuis en buurtkamer De Quakel en mee te gaan met bedevaarttochten van bisdom Haarlem-Amsterdam.

Ria van Geem-Wortel

Ook Ria van Geem-Wortel werd vrijdagochtend gebeld door de burgemeester met de mededeling dat zij een lintje krijgt. Al jarenlang zet zij zich in voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, Rick FM en stichting AED Uithoorn.

Marijke Versteeg-Hulscher

Marijke Versteeg-Hulscher heeft het lintje verdiend vanwege het feit dat zij sinds 1991 al betrokken is bij ontwikkelingssamenwerking via de Holy Rosary Sisters en later de heer Meja in Zambia. Zij is hier wekelijks mee bezig.

Ineke Hond-Ran

Ineke Hond-Ran is Koninklijk onderscheiden wegens haar jarenlange inzet voor stichting KWF Kankerbestrijding, Zwem- en Polovereniging De Amstel en de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO en LOTUS .

Petra Lips-Versluis

Petra Lips-Versluis heeft een lintje verdiend omdat zij zich al jaren inzet als vrijwilliger voor Biljartvereniging De Plas. Ook is zij districts- en gewestarbiter en cursusleider voor arbiters.

Na het telefoongesprek tussen de burgemeester en de gedecoreerden kregen zij een bloemetje bezorgd en kaartje. ,,We hopen dat we op een later moment dit jaar alsnog een feestelijke bijeenkomst kunnen organiseren. Waarbij de Koninklijke onderscheiding daadwerkelijk uitgereikt wordt. Want dat verdienen zij uiteraard,” aldus Heiliegers.