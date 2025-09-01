‘Nee, papa haalt het niet’

Abcoude – Afgelopen zaterdagavond trapte RTL4 het nieuwe televisieseizoen af met het iconische tv-programma Te land, ter zee en in de lucht. Evie Randeraad (3 jaar) uit Abcoude mocht bij het onderdeel Tobbedansen de tobbe met daarop haar knuffelkoe Noortje succes wensen.

Vader Jochem had samen met oom Evert in een dag op het erf een tobbe gebouwd, waarop haar koe was aangebracht. Deelnemers gleden van een vijf meter hoge helling af en moeten daarna over het water planeren om vervolgens een bel te luiden die aan een paal hangt. Voor haar vader door starter Gerald Joling werd afgeschoten op het startpodium vroeg presentator Ruben Nicolai of een koe kon zwemmen en of zij dacht dat vader het zou halen. Voor Evie was het vooral al duidelijk: ‘Nee’, zei ze volmondig. En haar verwachting kwam uit. De tobbe werd scheef afgeduwd en kapseisde daardoor gelijk aan het einde van de baan.

Voor vader Jochem was deelname weer een feest van herkenning. In 2006 was hij ook al deelnemer bij het onderdeel ‘Hoog en Droog’. Lachend zegt hi: “Ook dat verliep niet geheel vlekkeloos en werd het al snel een nat pak. Maar deelnemen is net zo leuk als winnen en Evie had een topdag op het podium.”

Evie, geïnterviewd op de armen van moeder Janine, bekijkt alvast de steile helling. Foto: aangeleverd.